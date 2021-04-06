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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منح تدريبية مجانية فى الهندسة الميكانيكية لطلاب جامعة طنطا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:16 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمد حسين محمود، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم لمنح تدربية مجانية، مقدمة من كبرى الشركات العالمية فى مجال الهندسة الميكانيكية.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المنح المقدمة تغطى 18 برنامجا تدريبيا متخصصا يشمل (للتدريب عن بعد)، والتدريب المقدم يسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 من حيث إكساب الطلاب وشباب المهندسين المهارات التى يحتاجها سوق العمل، وتزيد القدرة التنافسية لشباب المهندسين المصريين إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور مدحت أبواليزيد الكيلانى، والدكتورة هاجر علم الدين، القائمان على أعمال التنسيق العام للمبادرة، أن الهدف الأساسي لكلية الهندسة جامعة طنطا رفع المهارات المهنية والتوظيفية لخريجي وطلاب الكلية.

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