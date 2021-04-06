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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملكة إليزابيث تسمح لميجان بمواصلة مسيرتها التمثيلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:41 ص
الملكة إليزابيث وميجان
الملكة إليزابيث وميجان
وكالات
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قال الكاتب البريطاني أندرو مورتون إن الملكة إليزابيث الثانية أبلغت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، أنه لها كل الحق في مواصلة مسيرتها التمثيلية بمجرد أن تبتعد عن واجباتها الملكية.

وحسبما أفادت صحيفة "الإندبندنت"أشار مورتون، الذي ألف الكتاب الأكثر مبيعا "ديانا: قصتها الحقيقية" في عام 1992، إلى أن الأمير هاري وزوجته حصلا على "فرصة الذهاب إلى أي مكان يحلو لهما" بعد أن أعربا عن رغبتهما في التراجع من واجباتهما الملكية.

وقال: "لقد تم منحهم درجة من الحرية.. قيل لهم ها هي تذاكر الدرجة الأولى، اختاروا البلد الذي تريدون الذهاب إليه وسنجعلكم سفراء شباب لدول الكومنولث"، مضيفا: "إنصافا للعائلة المالكة وللملكة.. أعطتهم هذه الفرصة للذهاب إلى أي مكان يحلو لهم".

وأكد أنه تم إبلاغ ميجان أنه يمكن لها أن تواصل مسيرتها التمثيلية.

يذكر أن ميجان تركت دورها في الدراما القانونية Suits بعد فترة وجيزة من الإعلان عن أنها تواعد هاري في عام 2016 ولم تبد أي اهتمام عام باستئناف التمثيل منذ ذلك الحين.

وأعلن هاري وميجان قرارهما بالتراجع عن أدوارهما في العائلة المالكة في يناير 2020.

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