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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل فى أراضيها أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:23 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الأمريكية في أراضي الولايات المتحدة أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "San Francisko Chronicle" عن مختبر جامعة ستانفورد لدراسة الفيروسات أن الخبراء رصدوا إصابة واحدة بالسلالة في دائرة سانتا-كلارا جنوب غرب كاليفورنيا.

وأضافت الصحيفة، أن خبراء المعهد اكتشفوا كذلك 7 حالات تشتبه أنها للإصابات بالسلالة الهندية للفيروس، مضيفة أن النتائج النهاية سيتم تحديدها خلال أيام قريبة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أواخر مارس الماضي، رصدهم سلالة جديدة لفيروس كورونا بتحورين، بينما يعتبر أنها قد تكون أكثر خطورة وأكثر مقاومة في مواجهة اللقاحات من سابقاتها.

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