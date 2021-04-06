البرازيل تسجل 28645 إصابة و1319 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 28645 إصابة و1319 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 13 مليون حالة منذ بدء الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 332752 حالة وفقا لبيانات الوزارة.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.وتجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 25 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث دفع انتشار المرض دولا عدة لفرض قيود على السفر والحركة، بالتزامن مع حملات التطعيم.