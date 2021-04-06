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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام سعودية: مقتل قيادى حوثى مطلوب فى قائمة التحالف العربى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:57 ص
مقتل قيادى حوثى
مقتل قيادى حوثى
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام سعودية، مقتل قائد عسكري كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثية إثر قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال تلفزيون "العربية" السعودي إن "القيادي في الحوثيين عبد اللطيف حمود قُتل في غارة للتحالف بمحافظة مأرب".

واللواء عبد اللطيف حمود المهدي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة في جماعة "أنصار الله"، هو المطلوب رقم 29 في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في نوفمبر 2017، والتي تضم 40 قياديا في جماعة "أنصار الله".

وكان التحالف العربي رصد مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

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