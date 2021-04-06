واشنطن: ندرس التقارير حول المجازر فى إقليم تيجراى بإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس التقارير حول وقوع مجازر في إقليم تيجراي الإثيوبي، معبرة عن قلق واشنطن "البالغ" إزاء العنف في الإقليم.وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالتصريحات حول أن القوات الإريترية ستنسحب من الإقليم، واعتبر أن سحب تلك القوات سيكون "خطوة هامة نحو وقف التصعيد" في المنطقة.وكانت الخارجية الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيجراي، وتولي القوات الإثيوبية حراسة الحدود.وكانت القوات الإريترية قد تدخلت في إقليم تيجراي ردا على ما وصفته إثيوبيا بـ "الاستفزازات" من قبل المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي". ولم تعترف إثيوبيا بوجد قوات من إريتريا على أراضي الإقليم، إلا في 23 مارس الماضي، وذلك بعد أشهر من النزاع بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردي تيجراي، المستمر منذ نوفمبر الماضي.