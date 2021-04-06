الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:13 ص
نضال ممدوحطباعة
يحل الشاعر العراقي قاسم الشمري٬ في السادسة من مساء غد الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «الشمري» مجموعة من قصائدها الشعرية: «نجمة لسماء ــ عميق ــ توهج الفيروز».
شارك قاسم الشمري في العديد من المهرجانات داخل وخارج العراق منها مهرجان الجواهري٬ وتحية إلى الجولان والحكايا في سوريا. نشر قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية ونال درع الابداع في مسابقة الملتقىى العراقي في سوريا 2010. كما فاز بمسابقة الجود العالمية 2010 وبمسابقة قناة الديار الفضائية 2010 وهو يعد احد نجوم المرحلة النهائية في برنامج أمير الشعراء للموسم الرابع 2011.
ومن أشعاره نقرأ:
أنا العراقُ خلاصة الذوق الذي
ربى الكلام َ بزحمة الإفصاح
أروي جفاف الوقت من اسطورتي
كون الهوامش متنه ألواحي
أنا في جبين الأرض طين أسمر
مذ كان جبرائيل دون جناح
ومن قصيدته وهج الفيروز:
أنثي
كأن الله عمدها بــ(موسيقى) وسُكر ِ
خُلقت من الآيات ِ
و الدفيء ِ اللذيذ ِ
و طعم ِ سحر ِ
و تفزُّ في قلق المساء المستبد ِ كخيط ِ فجر ِ
كالدهشة ِ القصوى
كشهقةِ شاعر ٍ
كجموح ِ مُهر ِ
كطهارة ِ الملكوت ِ
كالفرح ِ المباغِتِ بعد عُسرِ
و سخية ٌ كالحُلم ِ
هائلة ُ النقاء ِ كروح ِ نهر ِ
قُبلاتُها كقصائد ٍ
و على حُطام ِ البوح ِ تجري
فوقي تُحلّقُ كالفراشة ِ
موسما ً لقطاف ِ جمر ِ
هيفاءُ..
إن ذبلت أغان ٍ في يدي
نطقت بخصر ِ
أنا كافر ٌ بالـ(نون )* يا تفاحتي
و حملتُ وزري
إذ جنتي صدرٌ
به نهدان ِ من عسل ٍ وخمر ِ
شارك قاسم الشمري في العديد من المهرجانات داخل وخارج العراق منها مهرجان الجواهري٬ وتحية إلى الجولان والحكايا في سوريا. نشر قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية ونال درع الابداع في مسابقة الملتقىى العراقي في سوريا 2010. كما فاز بمسابقة الجود العالمية 2010 وبمسابقة قناة الديار الفضائية 2010 وهو يعد احد نجوم المرحلة النهائية في برنامج أمير الشعراء للموسم الرابع 2011.
ومن أشعاره نقرأ:
أنا العراقُ خلاصة الذوق الذي
ربى الكلام َ بزحمة الإفصاح
أروي جفاف الوقت من اسطورتي
كون الهوامش متنه ألواحي
أنا في جبين الأرض طين أسمر
مذ كان جبرائيل دون جناح
ومن قصيدته وهج الفيروز:
أنثي
كأن الله عمدها بــ(موسيقى) وسُكر ِ
خُلقت من الآيات ِ
و الدفيء ِ اللذيذ ِ
و طعم ِ سحر ِ
و تفزُّ في قلق المساء المستبد ِ كخيط ِ فجر ِ
كالدهشة ِ القصوى
كشهقةِ شاعر ٍ
كجموح ِ مُهر ِ
كطهارة ِ الملكوت ِ
كالفرح ِ المباغِتِ بعد عُسرِ
و سخية ٌ كالحُلم ِ
هائلة ُ النقاء ِ كروح ِ نهر ِ
قُبلاتُها كقصائد ٍ
و على حُطام ِ البوح ِ تجري
فوقي تُحلّقُ كالفراشة ِ
موسما ً لقطاف ِ جمر ِ
هيفاءُ..
إن ذبلت أغان ٍ في يدي
نطقت بخصر ِ
أنا كافر ٌ بالـ(نون )* يا تفاحتي
و حملتُ وزري
إذ جنتي صدرٌ
به نهدان ِ من عسل ٍ وخمر ِ