الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

يحل الشاعر العراقي قاسم الشمري٬ في السادسة من مساء غد الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «الشمري» مجموعة من قصائدها الشعرية: «نجمة لسماء ــ عميق ــ توهج الفيروز».شارك قاسم الشمري في العديد من المهرجانات داخل وخارج العراق منها مهرجان الجواهري٬ وتحية إلى الجولان والحكايا في سوريا. نشر قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية ونال درع الابداع في مسابقة الملتقىى العراقي في سوريا 2010. كما فاز بمسابقة الجود العالمية 2010 وبمسابقة قناة الديار الفضائية 2010 وهو يعد احد نجوم المرحلة النهائية في برنامج أمير الشعراء للموسم الرابع 2011.ومن أشعاره نقرأ:أنا العراقُ خلاصة الذوق الذيربى الكلام َ بزحمة الإفصاحأروي جفاف الوقت من اسطورتيكون الهوامش متنه ألواحيأنا في جبين الأرض طين أسمرمذ كان جبرائيل دون جناحومن قصيدته وهج الفيروز:أنثيكأن الله عمدها بــ(موسيقى) وسُكر ِخُلقت من الآيات ِو الدفيء ِ اللذيذ ِو طعم ِ سحر ِو تفزُّ في قلق المساء المستبد ِ كخيط ِ فجر ِكالدهشة ِ القصوىكشهقةِ شاعر ٍكجموح ِ مُهر ِكطهارة ِ الملكوت ِكالفرح ِ المباغِتِ بعد عُسرِو سخية ٌ كالحُلم ِهائلة ُ النقاء ِ كروح ِ نهر ِقُبلاتُها كقصائد ٍو على حُطام ِ البوح ِ تجريفوقي تُحلّقُ كالفراشة ِموسما ً لقطاف ِ جمر ِهيفاءُ..إن ذبلت أغان ٍ في يدينطقت بخصر ِأنا كافر ٌ بالـ(نون )* يا تفاحتيو حملتُ وزريإذ جنتي صدرٌبه نهدان ِ من عسل ٍ وخمر ِ