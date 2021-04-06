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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب..7 وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:52 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8857، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498329.

وأشارت إلى أن أربعة ملايين و35233 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، بينما تلقى ثلاثة ملايين و95123 الجرعة الثانية.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 8 وفيات و365 إصابة بالفيروس.

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