طبيب روسى يحذّر من مخاطر قلة النوم

أعلن الدكتور ميخائيل بولويكتوف، الأستاذ المساعد بقسم طب وجراحة الأعصاب بجامعة سيتشينوف الروسية، أن قلة النوم قد تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وقصور القلب واحتشاء عضلة القلب.ويقول في حديث لوكالة "موسكفا" الروسية للأنباء: "من المعلوم أن قلة النوم بصورة منتظمة خلال فترة طويلة، تزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني بمقدار 1.6 مرة".ويشير إلى أنه بالإضافة إلى "زيادة خطر احتشاء عضلة القلب وقصور القلب المزمن، تنخفض مناعة الجسم، ما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالعدوى المرضية، كما يزداد خطر اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والإصابة بالسكري".ويضيف: "لم يحدد العلماء إلى الآن المخاطر الصحية الناتجة عن قلة النوم بين فترة وأخرى، على سبيل المثال مرة واحدة في الأسبوع".