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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان.. مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ فى غرب دارفور

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:53 ص
دارفور
دارفور
وكالات
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أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن مجلس الأمن والدفاع في السودان قرر إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وسط اشتباكات قبلية هناك خلفت عشرات القتلى.

وأفادت "سونا" بأن مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعا طارئا له، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقرر "تفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية".

وأعلن وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في بيان صحفي عقب الاجتماع، عن "تشكيل المجلس للجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام".

وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية "تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني".

ويأتي ذلك على خلفية مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة 58 آخرين في اشتباكات قبلية مستمرة منذ ثلاثة أيام في عاصمة ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة، بحسب الأمم المتحدة.

وفي يناير الماضي قتل 129 شخصا على الأقل وشرد 108 آلاف بعد اشتباكات مماثلة في الجنينة بين أفراد قبيلة المساليت وقبائل عربية.

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