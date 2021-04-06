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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

منذر مهران عن «موسى»: «بإذن الله اكتساح»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:54 ص
محمد رمضان ومنذر
محمد رمضان ومنذر
هاجر رضا
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كشف الطفل منذر مهران، عن دوره في في مسلسل "موسى"، وهو تجسيد شخصية النجم محمد رمضان في الصغر، ومن المقرر خوضه السباق الرمضاني 2021، الذي يشارك في بطولته محمد رمضان ومنذر رياحنة ورياض الخولي وسمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدي وتارا عماد وسيد رجب وصبري فواز وأسماء جلال وحمدي الوزير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

وأضاف "مهران"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دوره بالمسلسل سينال إعجاب الجميع، متابعًا: "بإذن الله اكتساح".

جدير بالذكر أن عمل الطفل منذر هو الثاني مع الفنان محمد رمضان، بعد نجاح كليب "مصباح علاء الدين" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، وهو من إخراج محمد سلامة، وحقق الكليب نجاح كبير منذ طرحه.

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