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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس الخزانة الكندى: يجب الاستثمار فى الاقتصاد للخروج من أزمة كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:27 ص
الاقتصاد الكندى
الاقتصاد الكندى
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قال رئيس مجلس الخزانة الكندي، جان إيف دوكلوس، إن أحد الدروس المستفادة من فترات الركود والكساد الماضية هو ضرورة مواصلة الاستثمار في الاقتصاد للخروج من الأزمة سريعWا.

وبينما jستمر جائحة «كوفيد-19» في السيطرة على معظم أنحاء البلاد - وهو أمر لم يتوقع دوكلوس نفسه رؤيته بعد أكثر من عام واحد – يدعو الخبير الكندي إلى دعم الاقتصاد لتعافيه من حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية.

وقال أستاذ الاقتصاد السابق في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي نيوز»: «لسوء الحظ، هناك ميل إلى عدم رد الفعل، وعدم الاستعداد والاستجابة.. للتحديات التي تطرحها الأزمة الصحية أو الاقتصادية»، متابعًا: «هذه نتيجة مؤسفة للغاية لأنها تعني أننا نواجه بعد ذلك بطالة أعلى ونموًا أقل ومستويات معيشة أقل للكنديين وبالتالي ضرائب أقل وعجز أكبر على المدى الطويل».

وعندما يتم تقديم أول ميزانية فدرالية منذ عامين في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن المتوقع أن تتضمن تفاصيل خطة التحفيز لمدة ثلاث سنوات في أوتاوا، والتي تتراوح قيمتها بين 70 مليار دولار و100 مليار دولار، وتهدف إلى إطلاق شرارة الانتعاش بعد الوباء في البلاد.

وفي توقعات ما قبل الميزانية التي نُشرت الأسبوع الماضي، قال مسؤول الميزانية البرلماني الكندي إيف جيرو إن الحزمة المؤقتة يمكن أن توفر «دفعة كبيرة» للاقتصاد الكندي، لكنه حذر من أنها قد تؤدي إلى «عجز كبير في الميزانية بشكل ملموس».

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