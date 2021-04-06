وزير الدفاع الفنزويلى: مقتل 8 عناصر من قواتنا فى عملية على الحدود مع كولومبيا

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، عن مقتل 8 عناصر من جيش بلاده، وإصابة 34 آخرين جراء عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا.وقال «لوبيز»، في تصريح متلفز أدلى به: «بلغت خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحًا».وأضاف «لوبيز»، أن عملية «الدرع البوليفارية 2021» للجيش الفنزويلي أسفرت عن تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصًا.وأطلقت القوات الفنزويلية يوم 21 مارس عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» المعروف بـ «FARC».