زيدان: يجب عدم التسامح مطلقا مع العنصرية فى كرة القدم

طالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بـ"عدم التسامح" مع أي تعبير عنصري في كرة القدم الإسبانية.وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن هذا يأتي عقب واقعة مباراة قادش وفالنسيا، حيث تعرض دياكابي، مدافع فالنسيا لبعض الكلمات العنصرية، وبعدها غادر لاعبي فالنسيا ملعب المباراة نحو غرف الملابس اعتراضًا على ما تعرض لهم زميلهم، قبل أن يعودوا بعد ذلك، ولكن دون زميلهم الفرنسي الذي قرر عدم استكمال المباراة، لينزل بدلا منه المدافع الشاب أوجو جيامون.ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن زيدان قوله أثناء المؤتمر الصحفي السابق لمباراة ليفربول وريال مدريد: "فيما يتعلق بمسألة العنصرية، يجب عدم التسامح مطلقا، لا أعرف ما حدث بالأمس بالضبط لأنني لم أكن هناك ولكن يمكنني أن أقول ما أشعر به في داخلي، أولا وقبل كل شيء هو الاحترام بالنسبة للشخص وهذا أهم شيء".وأشار زيدان إلى أن ما حدث في قادش يعد من "الأمور الخطيرة"، مطالبًا بعدم معاقبة الإهانة العنصرية بل أيضا السعي إلى معالجة السلوكيات.ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وريال مدريد اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.