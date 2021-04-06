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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كريستيانو رونالدو يواجه مستقبل مجهول فى اليوفى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:28 ص
رونالدو
رونالدو
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أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي يواجه مستقبلًا مجهولًا، في نادي السيدة العجوز، الذي يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بالتساوي مع نابولي صاحب المركز الخامس.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»، فإن رونالدو رفقة خمسة من نجوم اليوفي، وهو آرون رامسي، أدريان رابيو، باولو ديبالا، ماتيس دي ليخت، ألفارو موراتا، يواجهون مستقبلًا غير معلومًا في إيطاليا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رونالدو لن يقبل وهو في سن 36 أن يتواجد خارج دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، في حال عدم قدرة الفريق على الاحتفاظ بأحد المراكز الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق بالكامل بما فيهم المسئولين عن كرة القدم يخضعون للاختبار خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي، ويستعد رئيس لنادي أندريا أنييلي إلى اتخاذ قرارات لا يمكن تصورها في حال فشل السيدة العجوز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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