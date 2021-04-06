دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر للعام الثاني دورات تدريبية لتحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل، بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر). ويأتي ذلك في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع بوجه عام ولذوي الاحتياجات الخاصة بوجه خاص.تهدف الدورات إلى تدريب الشباب على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، من خلال مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL وحصولهم على الشهادة المعتمدة، حيث تستمر تلك التدريبات لمدة تسعة أشهر يتم خلالها تدريب جميع المشاركين على المناهج السبعة الأساسية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.كما تعمل الدورات التدريبية على تأهيل المشاركين للحصول على مهارات العمل؛ كمهارات الاتصال وإدارة الوقت، والتفكير بإيجابية، والقابلية للعمل تحت ضغط، والعمل بروح الفريق وغيرها، مما يمكنهم من العمل بفاعلية أكثر، وأيضًا تدريبهم على كيفية الاستخدام الصحيح للعصا البيضاء كأداة أساسية للحركة خلال السير، وصعود ونزول السلالم، وركوب المواصلات، والاتيكيت الخاص بالعصا البيضاء.