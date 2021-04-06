رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:04 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر للعام الثاني دورات تدريبية لتحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛ بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل، بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر). ويأتي ذلك في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع بوجه عام ولذوي الاحتياجات الخاصة بوجه خاص.

تهدف الدورات إلى تدريب الشباب على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، من خلال مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL وحصولهم على الشهادة المعتمدة، حيث تستمر تلك التدريبات لمدة تسعة أشهر يتم خلالها تدريب جميع المشاركين على المناهج السبعة الأساسية للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

كما تعمل الدورات التدريبية على تأهيل المشاركين للحصول على مهارات العمل؛ كمهارات الاتصال وإدارة الوقت، والتفكير بإيجابية، والقابلية للعمل تحت ضغط، والعمل بروح الفريق وغيرها، مما يمكنهم من العمل بفاعلية أكثر، وأيضًا تدريبهم على كيفية الاستخدام الصحيح للعصا البيضاء كأداة أساسية للحركة خلال السير، وصعود ونزول السلالم، وركوب المواصلات، والاتيكيت الخاص بالعصا البيضاء.

موضوعات متعلقة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسما شريف منير تعلن طلاقها: «احترموا خصوصية الموقف»

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش


الصور

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه

زيدان: يجب عدم التسامح مطلقا مع العنصرية فى كرة القدم

انجراف عشرات الدلافين النافقة على شواطئ غانا

علاء عبدالعال يعلن قائمة أسوان لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم