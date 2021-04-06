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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:55 ص
مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة المسرح التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء"٬ وذلك بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

ويشارك في الندوة كل من: اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقًا٬ والنائب محمد جبريل عضو مجلس النواب٬ والكاتب الصحفي طارق إسماعيل مدير تحرير الأهرام وصاحب كتاب دولة الإرهاب، ويدير اللقاء المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله.

وتشهد سيناء صحوة تنموية واسعة لم تشهدها هذه البقعة الغالية من أرض مصر سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واسعة النطاق، وتهدف هذه الصحوة التنموية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بمحافظتيْ شمال سيناء وجنوب سيناء بشكل خاص والمواطن المصري بوجه عام، من خلال استغلال كافه الموارد المتاحة، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، بما ينعكس على القضاء على الارهاب والتطرف الفكري كنتيجة حتمية للبناء والتعمير، وتشارك في عمليات التنمية كل أجهزة الدولة تحت إشراف القوات المسلحة المصرية.

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