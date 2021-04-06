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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:51 ص
مجلس شركة استادات
مجلس شركة استادات الوطنية
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وقع مجلس إدارة شركة "استادات الوطنية" للمنشآت الرياضية، والتي تعتبر من كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي، اتفاقية تعاون مع شركة "ابتكار" القابضة.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات إلكترونية، وتوفير حلول وخدمات السداد إلكترونيا لكافة أعضاء ونادى سيتي كلاب في المحافظات، من خلال طرق الدفع الآتية: بى أو إس، المنصة الإلكترونية، تطبيق الهاتف المحمول، أجهزة الدفع الذاتي.

حضر توقيع العقد كل من سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية، ومحمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي.

وصرح المهندس أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي: "نحن سعداء بالعمل مع شركة استادات التي تتوسع في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، والتي ستزيد من تواجدنا وسنعمل على تقديم جميع خدماتنا لكافة الأعضاء إلكترونيا".

ومن جانبه صرح سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، بأن الهدف الرئيسي للاتفاقية، هو إحياء فكرة النادي وجعله المكان الأفضل للعائلة، سنقوم بتقديم وتشغيل الخدمات إلكترونيا للتسهيل على الأعضاء ولإعطائهم قيمة مضافة في جميع محافظات مصر".

وتعد شركة "ابتكار" القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لشركتى "بيي" و"مصاري"، وهما من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يقدمان أكثر من 800 خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من 110 آلاف نقطة بيع.

وتسهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.

من جانب آخر، أكد سيف الوزيري، أنه تحدد مواعيد افتتاح سلسلة نوادي سيتي كلوب، على النحو التالي:

افتتاح فرعي شبين الكوم، وأسوان يوم 15 إبريل الجاري، وافتتاح جزئي لفرعي كفر الشيخ وبنها، في نفس اليوم، بينما افتتاح فرع طنطا، في الأول من مايو المقبل.
مجلس شركة استادات الوطنية
مجلس شركة استادات الوطنية
مجلس شركة استادات الوطنية
مجلس شركة استادات الوطنية
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
مجلس شركة استادات الوطنية
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
مجلس شركة استادات الوطنية
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
مجلس شركة استادات الوطنية
مجلس شركة استادات الوطنية
مجلس شركة استادات الوطنية
مجلس شركة استادات الوطنية
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
مجلس شركة استادات الوطنية
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
مجلس شركة استادات الوطنية
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»
«استادات الوطنية» تتعاقد مع «ابتكار» لتوفير الخدمات الإلكترونية لـ«سيتى كلاب»

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