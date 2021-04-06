منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ضمن فعاليات "نصوص لافتة"٬ أمسية لمناقشة ديوان "الجميلة سوف تأتي" للشاعر أسامة جاد، ويناقشه الناقد أسامة الحداد، ومناقشة رواية حجر بيت خلاف للروائي محمد علي إبراهيم، ويناقشها الناقد أحمد حلمي، ويدير اللقاء الكاتب أحمد سراج. وذلك بمقر المنتدى: ميدان التحرير، عمارة عمر أفندي ٢ ش طلعت حرب الدور الثامن.أسامة جاد شاعر وسارد ومترجم مصري من أعماله: ديوان "الجميلة سوف تأتي"، ومجموعتان قصصيتان بعنوان "أحلام بيضاء رطبة"، "صباح مناسب للقتل"، وكتاب توثيقي عن مدينة "صور" العمانية كأول مدينة عربية تشرق عليها الشمس، وترجمة " أسنان بيضاء".ومحمد علي إبراهيم سارد وشاعر مصري من أعماله: رواية: "حجر بيت خلاف" وله "تأريخ ﻻ يروق لكم"، "طعم البوسة" مجموعات قصصية، ومتتالية "أنت حر ما دمت عبدى"، وروايات "الجدار اﻷخير"، "الولد كوريا".منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات السادسة مساء الثلاثاء مرتين شهريًّا، وتقام الندوات تحت محاور ثقافية منها: نصوص لافتة وتناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. أدباء عرب وتستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية. المبدع أولا وتحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد أو الترجمة.. وعلامات ثقافية: ويستضيف الكتاب ذوي المشروعات المميزة، وشهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.