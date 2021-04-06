علاء عبدالعال يعلن قائمة أسوان لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز

أعلن المدير الفني لفريق أسوان علاء عبدالعال قائمة فريقة استعدادًا لمباراة نادي إنبي الثلاثاء على استاد أسوان، في إطار مباريات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف العام على الكرة مصطفى أمين أن القائمة ضمت كلًا من: طلعت الجبلاوي، وأحمد سالم صافي، ومحمد جابر، ومحمود شبانة، وفادي طلعت، وعبد العزيز موسي، وأحمد عبد الظاهر، وعمرو الحلواني، وأشرف مجدي، وأحمد الألفي، وسيد فريد، وخالد وليد، ومحمد العشري، وهيثم الفيل، ومحمد جمال تريكة، وأحمد خالد، ومحمد أسامة، وإيمانويل إيجيبتور، وأحمد صغيري، وسولمون منساة، وأحمد دحروج، وعمر رضوان، وعمرو ناصر، وعمرو رضا، وأحمد بلية، وعمر الداحي.يُذكر أن فريق أسوان يحتل المركز 12 في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها من 4 مباريات فوز، و5 مباريات تعادل، و6 مباريات خسارة.