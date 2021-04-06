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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجمارك الأمريكية»: اعتقال يمنيين اثنين مسجلين بقائمة مراقبة الإرهاب وحظر الطيران

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:14 ص
الجمارك الأمريكية
الجمارك الأمريكية
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أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عن إيقاف رجلين يمنيين كانا على «قائمة مراقبة الإرهاب» و«قائمة حظر الطيران» في مدينة كاليكسيكو بولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، بيان الإدارة الذي أوضح أن أحدهما اعتقل في 30 مارس الماضي، وتم توقيفه على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات غربي نقطة دخول هذه المدينة، وكشفت عمليات التحقق من السجلات أن الرجل اليمني، البالغ من العمر 26 عامًا، كان على «قائمة مراقبة الإرهاب» التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي و«قائمة حظر الطيران».

أما الآخر فقد اعتقل في 29 يناير الماضي في كاليكسيكو، وهو رجل يبلغ 33 عامًا، وكان على «قائمة مراقبة الإرهاب»، و«قائمة حظر الطيران»، وعثر بحوزته على شريحة هاتف محمول مخبأة تحت نعل حذائه.

وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن جزءًا من مهمتها هو «حماية البلاد من الإرهابيين».

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