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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتى الثلاثاء بالدورى الممتاز

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:09 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة، الحكم محمود البنا لإدارة مباراة غزل المحلة وسموحة، ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد أول"، وخالد حسام "مساعد ثانٍ"، والحكم الرابع أمير السيد، بالإضافة إلى حكم الفيديو نادر قمر الدولة، وحكم الفيديو المساعد صبري إبراهيم.

كما اختارت اللجنة، الحكم محمود ناجي لإدارة لقاء أسوان وإنبي، ويعاونه وائل عاطف "مساعد أول"، وحسن رمضان "مساعد ثانٍ"، والحكم الرابع بدوي إبراهيم، بالإضافة إلى حكم الفيديو محمود بسيوني، وحكم الفيديو المساعد أحمد جمال.

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