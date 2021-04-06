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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ويستهام يفوز على ولفرهامبتون 3-2 فى الدورى الإنجليزى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:33 ص
ويستهام يونايتد
ويستهام يونايتد
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فاز فريق ويستهام يونايتد على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة ٣-٢، ضمن منافسات الجولة ٣٠ من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثلاثية ويستهام، جيسي لينجارد في الدقيقة ٦، وبابلو فورنالس في الدقيقة ١٤، وجارود بوين في الدقيقة ٣٨، فيما أحرز هدفي ولفرهامبتون، لياندير ديندونكير في الدقيقة ٤٤، وفابيو سيلفا في الدقيقة ٦٨.

وبذلك الفوز رفع ويستهام رصيده إلى ٥٢ نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند ٣٥ نقطة في المركز الرابع عشر.

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