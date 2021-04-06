ويستهام يفوز على ولفرهامبتون 3-2 فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق ويستهام يونايتد على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة ٣-٢، ضمن منافسات الجولة ٣٠ من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل ثلاثية ويستهام، جيسي لينجارد في الدقيقة ٦، وبابلو فورنالس في الدقيقة ١٤، وجارود بوين في الدقيقة ٣٨، فيما أحرز هدفي ولفرهامبتون، لياندير ديندونكير في الدقيقة ٤٤، وفابيو سيلفا في الدقيقة ٦٨.وبذلك الفوز رفع ويستهام رصيده إلى ٥٢ نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند ٣٥ نقطة في المركز الرابع عشر.