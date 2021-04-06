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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ثنائى العود غسان اليوسف ودينا عبدالحميد فى حفل بالإسكندرية 29 أبريل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:32 ص
غسان اليوسف ودينا
غسان اليوسف ودينا عبدالحميد
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ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد، يوم 29 أبريل الجاري، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

يهدف الحفل إلى تقديم الفنون الراقية التي تمتع الجمهور وتثري الحياة الثقافية والفنية بالإسكندرية، ويتضمن برنامجه باقة متنوعة من أجمل مؤلفات ثنائي العود الخاصة، منها: سماعي ميرامار، البلياتشو، سماعي نهواندا، سماعي زعفران، إلى جانب بانوراما لأعمال نجوم زمن الفن الجميل.

يُقام الحفل وفق إجراءات احترازية يتبعها مركز الحرية للإبداع للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (50%)، وعدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة والالتزام بها خلال الحفل، والدخول من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، مع تباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبد الحميد تخرجا في بيت العود العربي، وكوَّنا أول ثنائي عربي لآلة العود، وشاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، منها: مهرجان العود بتطوان، مهرجان العود الدولي، وتم تكريمهما في عدة محافل هامة، وقدما الكثير من الحفلات الفنية التي لاقت استحسان الجماهير والنقاد.

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