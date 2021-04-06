رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: لن نقايض لقاحات كورونا بمصالح سياسية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:55 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
أ ش أ
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة لن تقايض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بمصالح سياسية"، مضيفًا أن "واشنطن ستعامل شركاءها باحترام.. هذا متعلق بإنقاذ الأرواح".

وأوضح بلينكن - وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن بلاده ستحافظ على معايير عالية للقاحات التي ستقدمها للآخرين، متابعًا: "سنقوم بتوزيع اللقاحات التي ثبت أنها آمنة وفعالة فقط.. سنصر على نهج مبني على العدالة".

وأشار إلى أنه مع زيادة ثقة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إمدادات اللقاحات محليًا، فإنها تبحث عن خيارات لمشاركة اللقاحات مع الدول الأخرى، موضحًا أن ذلك سيحدث قريبًا، دون ذكر تفاصيل متى سيبدأ ذلك.

وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحقيق كامل وشفاف في أصول هذا الوباء، لمعرفة ما حدث، حتى لا يحدث مرة أخرى".

وأعلن بلينكن تعيين الإدارة الأمريكية جايل سميث منسقًا للاستجابة العالمية لفيروس كورونا المستجد والأمن الصحي، التي ذكرت بدورها أنها ستعمل على هدفين: الأول تقصير عمر الجائحة، والثاني هو التأكد من القدرة على منع واكتشاف والاستجابة لتلك التهديدات الصحية العالمية المستقبلية التي يُعرف أنها قادمة.

موضوعات متعلقة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى


الصور

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كريستيانو رونالدو يواجه مستقبل مجهول فى اليوفى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتى الثلاثاء بالدورى الممتاز

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم