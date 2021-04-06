رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«ديمبلى» يقود برشلونة لفوز قاتل على بلد الوليد 1-0 فى الدورى الإسبانى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:27 ص
برشلونة
برشلونة
أ ش أ
طباعة
قاد الفرنسي عثمان ديمبلي فريقه برشلونة الإسباني لتحقيق فوز ثمين على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبذلك الفوز الثمين قرب برشلونة كثيرًا من أتلتيكو مدريد متصدر جدول الليجا الإسبانية، حيث رفع البرسا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن الأتلتي الذي تعثر بخسارته أمس أمام إشبيلية بهدف نظيف، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاء هدف برشلونة واللقاء الوحيد في وقت قاتل في الدقيقة 90، عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، ليحصد الفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإسباني.

موضوعات متعلقة

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

سر رحيل ميدو عن بيراميدز

إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه


الصور

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«ديمبلى» يقود برشلونة لفوز قاتل على بلد الوليد 1-0 فى الدورى الإسبانى

كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

مواعيد قطارات الصعيد غدا وأسعار التذاكر

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى