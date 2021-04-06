«ديمبلى» يقود برشلونة لفوز قاتل على بلد الوليد 1-0 فى الدورى الإسبانى

قاد الفرنسي عثمان ديمبلي فريقه برشلونة الإسباني لتحقيق فوز ثمين على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.وبذلك الفوز الثمين قرب برشلونة كثيرًا من أتلتيكو مدريد متصدر جدول الليجا الإسبانية، حيث رفع البرسا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن الأتلتي الذي تعثر بخسارته أمس أمام إشبيلية بهدف نظيف، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.وجاء هدف برشلونة واللقاء الوحيد في وقت قاتل في الدقيقة 90، عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، ليحصد الفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإسباني.