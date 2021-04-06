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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 1133 إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:26 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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سجلت وزارة الصحة التونسية، 28 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و993 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1133 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 261 ألفًا و177 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 877 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و57 حالة، فيما وصل عدد المرضى الموجودين بأقسام العناية المركزة إلى 356 حالة، ضلا عن 111 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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