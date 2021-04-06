النيابة العامة تخلى سبيل 4 من المتهمين فى واقعة نصب ببورسعيد

أمرت نيابة بورفؤاد أول بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار محمد نصر وكيل النائب العام، بإخلاء سبيل 4 من المتهمين في واقعة اتهام عددًا من الأهالي لهم بالنصب عليهم، والحصول على قروض بأسمائهم دون علمهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، وإقناعهم بالتوقيع على اشتراك بإحدى الشركات.أجرت النيابة العامة ببورسعيد، اليوم الإثنين تحقيقًا مع كل من "أ. ح" و"ن ك ع ا"مدير الائتمان بأحد البنوك، و"م. ح" مدير الشئون القانونية بالبنك، بعد اتهام الأهالي لمدير الائتمان بالبنك بالحصول على قروض بأسمائهم دون علمهم، بزعم اشتراكهم بأسهم في الشركة مقابل عائد شهري، والاشتراك مع المتهمين الآخرين، ولم يتم استدعاء مدير البنك "أ أ" لعدم توصل المباحث لعلاقته بالواقعة، واستقرت النيابة العامة إلي إخلاء سبيل المتهمين، وطلبت تحريات الأموال العامة النهائية.وكان عددًا من الأهالي، قد حرروا محضرًا ضد "ن ك ع أ" وزوجها "م. ح" ومدير فرع البنك "أ. أ" و"ك. أ" و"أ. ح"، يتهموهم بالنصب عليهم وبيع الوهم لهم والتسبب في التزامهم بسداد قروض لم يحصلوا عليها، باستخدام اسم شركة إدعوا أنها أمريكية، ووقع على المحضر عدد من الضحايا، من بينهم "هبة الرفاعي، أميرة رجب، أم هاشم، ميادة السادات".