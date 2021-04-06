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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«السعدى» يكشف لفاطمة مصطفى المشهد الذى طلب الرئيس إضافته لحفل المومياوات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:18 ص
محمد السعدى
محمد السعدى
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حصريا وفى حلقة خاصة جدا من "الراديو بيضحك"، على 9090 تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى فى السادسة من مساء الثلاثاء، محمد السعدى المشرف العام على رحلة المومياوات الملكية ورئيس شركة mediahub – سعدى جوهر.

"السعدى " يكشف فى اللقاء التفاصيل الكاملة والدقيقة لرحلة نقل المومياوات التى أبهرت العالم، كما يكشف على الراديو 9090 كواليس مهمة عن العمل الضخم الذى استمر الاستعداد له على مدار عام كامل وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصديقه على إقامة الحفل.

أيضًا يكشف للإعلامية فاطمة مصطفى عن الطلب الخاص للرئيس السيسي الذى تم إضافته للحفل وهو مشهد ظهور الأطفال فيىالاحتفالية وكان من عوامل النجاح.

ويتحدث أيضًا عن كيف قامت الدولة المصرية بالتركيز والاهتمام والتركيز على التفاصيل وأن هذا كان هو مفتاح النجاح،.. وكيف منح اهتمام الرئيس بالحدث أهمية كبرى خاصة وأنه كان يبدى ملاحظات عديدة طوال فترة العمل وكان هناك تحدى لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.

كما يكشف عن كيف ولماذا كان "المزج بين التسجيل والبث على الهواء والاستعانة بأماكن كثيرة وعدد كاميرات ضخم، خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل وليس التركيز على الموكب فقط وهو ما أدى على ظهور جمال مصر.

ويتحدث "السعدى" عن عدد المشاركين فى الحدث والذى وصل إلى 10 آلاف شخص، وكانوا بالكامل متطوعين بداية من الفنانين ومصممى الديكورات والملابس والفرقة الموسيقية دعمًا لمصر.

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