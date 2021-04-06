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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:25 ص
الدواجن
الدواجن
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء6-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، بعدما حققت ارتفاع طفيف، بالتزامن مع تزايد الاستهلاك قبيل شهر رمضان الكريم بينما شهدت أسعار الكتاكيت انخفاضا ملحوظ.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء6-4-2021

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 38 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 32 جنيها.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض من 34 إلى 35 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 36 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 38 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

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أسعار البط اليوم

جاءت أسعار البط اليوم عند 55 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

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