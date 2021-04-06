أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:25 ص
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء6-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، بعدما حققت ارتفاع طفيف، بالتزامن مع تزايد الاستهلاك قبيل شهر رمضان الكريم بينما شهدت أسعار الكتاكيت انخفاضا ملحوظ.
سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 38 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 32 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 36 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 38 جنيها
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على المستوى المحلي، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، بعدما حققت ارتفاع طفيف، بالتزامن مع تزايد الاستهلاك قبيل شهر رمضان الكريم بينما شهدت أسعار الكتاكيت انخفاضا ملحوظ.
أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء6-4-2021
أسعار الدواجن اليومسعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 38 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيها للكيلو.
سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 32 جنيها.
أسعار الرومى اليومواستقرت أسعار الرومى اليوم عند 65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.
أسعار البيض اليومسعر كرتونة البيض الأبيض من 34 إلى 35 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 36 جنيها.
سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 38 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوماستقرت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.
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