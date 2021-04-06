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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب محاسبين لشركة بالعبور

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:39 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات التوزيع بالعبور، وذلك براتب 3500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، محاسبين خزينة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 3500 جنيه.

كما تحتاج الشركة، عمال نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعيةالأولى، العبور، والتواصل مع المدير المسئول شيرين عبد اللطيف.

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