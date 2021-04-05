برلمانى يتقدم بطلب إلى محافظ الجيزة لعمل سور علوى على ترعة سقارة

تقدم النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بطلب الى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لعمل سور علوي علي ترعة سقارة نظرًا لأنها تمر داخل الكتلة السكانية لمدينة الحوامدية بالجيزة.وأضاف هلال، أنه يقع على جانبي الترعة عمارات سكنية في المنطقة الواقعة عند الثلاث كباري مما يجعلها تمثل خطورة على أطفالنا وصغار السن وأيضًا للحفاظ عليها من إلقاء القاذورات بها.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه في إطار متابعته لمشاكل دائرة مركز ومدينة "أبو النمرس والحوامدية" وتيسيرًا على الأهالي وحمايتهم وحماية الأطفال ورفع مستوى الخدمات لأهالي الدائرة تقدم بهذا الطلب إلى محافظ الجيزة لإتخاذ اللازم.