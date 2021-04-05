رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة ليلية مكبرة لمحافظ الغربية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:53 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ليلية مكبرة استمرت لأربع ساعات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد في شوارع طنطا، شملت الجولة تفقد شوارع «النحاس سيجر، ميدان ستوتة، المديرية، ميدان الساعة، القنطرة، البحر، الجلاء، سعيد، الحلو، النادي والمعرض».

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية المقاهي ومدى اتباعها للإجراءات الاحترازية، وإيقاف أتوبيسات النقل العام لازدحامها وإنزال الركاب فوق العدد المصرح به، كما تفقد المطاعم والمحال التجارية الصيدليات، المخابز ومنافذ تقديم الخدمات.

وأسفرت الجولة عن غلق عدد 4 محال غير مرخصة ومفتوحة في أوقات الغلق، وعدد 3 مقاهي لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتحرير عدد 40 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، مع التأكيد على ارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، بجانب إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام وغلق المحال التجارية غير المرخصة، كما وجه المحافظ بإنارة كوبري القرشي.

وتأتي هذه الجولات في إطار التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتأكد من التزام المحال بهذه الإجراءات إلى جانب الالتزام بمواعيد الغلق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر رحيل ميدو عن بيراميدز

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021


الصور

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

زيدان: يجب عدم التسامح مطلقا مع العنصرية فى كرة القدم

انجراف عشرات الدلافين النافقة على شواطئ غانا

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه

علاء عبدالعال يعلن قائمة أسوان لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم

العربى للنشر يصدر كتابين عن المتاحف المصرية تزامنا مع موكب المومياوات

«يموت الزمار وحكايات من دفتر الوطن» أبرز الكتب المرشحة للشباب