جولة ليلية مكبرة لمحافظ الغربية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ليلية مكبرة استمرت لأربع ساعات، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد في شوارع طنطا، شملت الجولة تفقد شوارع «النحاس سيجر، ميدان ستوتة، المديرية، ميدان الساعة، القنطرة، البحر، الجلاء، سعيد، الحلو، النادي والمعرض».وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية المقاهي ومدى اتباعها للإجراءات الاحترازية، وإيقاف أتوبيسات النقل العام لازدحامها وإنزال الركاب فوق العدد المصرح به، كما تفقد المطاعم والمحال التجارية الصيدليات، المخابز ومنافذ تقديم الخدمات.وأسفرت الجولة عن غلق عدد 4 محال غير مرخصة ومفتوحة في أوقات الغلق، وعدد 3 مقاهي لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتحرير عدد 40 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، مع التأكيد على ارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، بجانب إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام وغلق المحال التجارية غير المرخصة، كما وجه المحافظ بإنارة كوبري القرشي.وتأتي هذه الجولات في إطار التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتأكد من التزام المحال بهذه الإجراءات إلى جانب الالتزام بمواعيد الغلق.