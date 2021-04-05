مصطفى وزيرى سفيرا للنوايا الحسنة
الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:54 م
مها صلاحطباعة
حصل الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقب سفير النوايا الحسنة قى حفل دبلوماسية السنوي الثالث بعنوان (Diplomacy Awards Top 25) بالتعاون مع سفارة صربيا.
ومنح سفير صربيا في مصر الدكتور مصطفى وزيرى لقب سفير النوايا الحسنة، بمناسبة مرور أكثر من ١١٠ اعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.
ويأتي هذا التكريم في إطار خطة دولة صربيا للترويج للسياحة والتعاون الثقافي بين الشعبين المصري والصربي.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى وزيري تولي منصب الأمين العام عام 2017، لما له من باع طويل ودراية كاملة بمجال العمل الأثري حيث بدأ حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قنا والأقصر، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية".
وقد نال درجة الدكتوراه عام 1998 من جامعة الأوتونوما بمدريد تحت عنوان "النقوش الكتابية في مصر والأندلس.
ومنح سفير صربيا في مصر الدكتور مصطفى وزيرى لقب سفير النوايا الحسنة، بمناسبة مرور أكثر من ١١٠ اعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.
ويأتي هذا التكريم في إطار خطة دولة صربيا للترويج للسياحة والتعاون الثقافي بين الشعبين المصري والصربي.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى وزيري تولي منصب الأمين العام عام 2017، لما له من باع طويل ودراية كاملة بمجال العمل الأثري حيث بدأ حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قنا والأقصر، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية".
وقد نال درجة الدكتوراه عام 1998 من جامعة الأوتونوما بمدريد تحت عنوان "النقوش الكتابية في مصر والأندلس.