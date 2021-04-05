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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصطفى وزيرى سفيرا للنوايا الحسنة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:54 م
مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى
مها صلاح
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حصل الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقب سفير النوايا الحسنة قى حفل دبلوماسية السنوي الثالث بعنوان (Diplomacy Awards Top 25) بالتعاون مع سفارة صربيا.

ومنح سفير صربيا في مصر الدكتور مصطفى وزيرى لقب سفير النوايا الحسنة، بمناسبة مرور أكثر من ١١٠ اعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

ويأتي هذا التكريم في إطار خطة دولة صربيا للترويج للسياحة والتعاون الثقافي بين الشعبين المصري والصربي.

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى وزيري تولي منصب الأمين العام عام 2017، لما له من باع طويل ودراية كاملة بمجال العمل الأثري حيث بدأ حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قنا والأقصر، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية".

وقد نال درجة الدكتوراه عام 1998 من جامعة الأوتونوما بمدريد تحت عنوان "النقوش الكتابية في مصر والأندلس.

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