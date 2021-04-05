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الثقافة

«يموت الزمار وحكايات من دفتر الوطن» أبرز الكتب المرشحة للشباب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:47 م
كتب
كتب
خالد حماد
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يرتبط شهر رمضان بممارسة القراءة بشكل يومي كأحد أبرز وأهم طقوس العديد من القراء المصريين، وفي هذا التقرير ترشح وتوصي الكاتبة المسرحية نهى صبحي، والكاتبة الروائية نهلة عبد السلام بالعديد من الكتب ما بين التاريخي والفكري، والتي تعد الأبرز لقراءتها في شهر رمضان.

في البداية تقول الكاتبة المسرحية نهى صبحي إلى أن "من المعتاد أن تكون قراءتي في علم النفس والأدب والفلسفة والتاريخ، وهي مجالاتي تشغل اهتماماتي على نحو كبير، وبما أن ترشيحاتي للقراءة في شهر رمضان الكريم ستكون خياراتي فما يقربنا من الله ويساعدنا على التوسع في أفق دينية، ويمنحنا الهدوء والسكينة ويوسع مداركنا"

وتتابع "بما أنه يجب عليّ التوصية بخمسة كتب، فالرقم خمسة له دلالات كونية كبيرة، أهمها أنه رقم القبضة، وهي ترمز للتحكم والسيطرة ودليل على الإمساك بالهدف، بناء على ذلك أحبذ الميل إلى الكتب التي تعرض وجهات نظر متعددة سواء كانت متشابهة أو متناقضة، وتجمع بين ثقافات الشعوب المختلفة أيضا، لذلك فإن القرآن الكريم هو الترشيح الأول بكل تأكيد فيما يقربنا من الله ورضاه وترفع أعمالنا بتلك الكلمات النورانية.

وتضيف الكاتبة أوصي بقراءة كتاب (فقه السنة للسيد سابق) وهو من أروع ما كتب عن السيرة والسنة النبوية، ومن أبسط وأخف المواد وسهل استيعابه.

وترشح نهى صبحي في مجال النقد الفلسفي "دراسة الناقد مدحت صفوت" صوت الغزالي وقرطاس ابن رشد" والملحق بها "فصل المقال" لابن رشد، ويقدم رؤية جديدة عن ابن رشد، خلاف ما هو سائد، ويكشف عن جوانب مسكوت عنها من الفلاسفة العرب.

وتشير إلى كتاب (يموت الزمار) لفتحي الصومعي، وهو من أهم الكتب التي تساعدنا على معرفة عادات وتقاليد الشعوب المختلفة ومعتقداتهم، ويجعلك تجول العالم عبر صفحاته دون أن تبرح مكانك.

وتختم الكاتبة بالإشارة الى "أبي الفقير وأبي الغني" للكاتب العالمي كيوساكي، هذا الكتاب سيوسع مداركنا ويساعدنا أن نجعل من أبنائنا قادة مسؤولين وأشخاص ناجحين في المجتمع، ومن وجهة نظر الأبناء سيجعلهم أكثر واقعية وعملية ووعي.

هذه هي القبضة المكونة من خمسة كتب شاملة بين الدين والثقافات والاقتصاد والتربية والفلسفة، ستجعلنا نمسك بالعالم بين أصابعنا ونحن على نفس المقعد الخشبي.

ومن جانبها ترشح الكاتبة نهلة عبد السلام كتاب "حكايات من دفتر الوطن" لصلاح عيسى، فقد قرأت مقتطفات من الكتاب شاركني أحد الأصدقاء.. كما أن الحكايات كانت بنكهة مصرية مناسبة جدًا لأجواء الاحتفاء بحضارتنا ومصريتنا.

وتنصح نهلة عبد السلام بقراءة رواية "شلة ليبتون لهشام الخشن" حفزنى لقراءتها الريفيوهات شبه المتفق عليها بجودة كعمل فني وأخيرًا" الاستعداد لتقديمه فى قالب سينمائي واختيار فريق عمل من فنانين لهم حضورهم.. فكرة استباق الأحداث مع وجودي في قاعة السينما تروقني جدًا".

وتختم نهلة عبد السلام بالتوصية بقراءة "غرفة المسافرين" لعزت القمحاوي وهى ليست التجربة الأولى مع الكاتب.. ولذلك أتوقع كتاب بنكهة مختلفة وبعيدًا عن القالب القصصي المعتاد.
نهى صبحي
نهلة عبد السلام
نهى صبحي
نهلة عبد السلام

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