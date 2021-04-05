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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

يسرى أحمد.. مسن يبدع فى النحت على قشر البيض (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:45 م
النحت على قشر البيض
النحت على قشر البيض
أريج الجيار _ أحمد عوض
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بأدوات النحت والحفر رسم الرجل السيتيني أحلامه، قام بتحويل قشر البيض إلى لوح فنية، وأبدع في النحت على قشر البيض، وتكوين أشكال فنية من البيض، وتمكن من إنتاج قطع فنية جمالية.

يسري أحمد، ذو الـ65 عاما، يقطن في الجيزة، يقول: "الرسم على قشر بيض الدواجن والموضوع بدأ معايا بالتحدي لنفسي لأني شوفت الأعمال دي خارج مصر، وطبعا واجهتني صعوبات كثيرة، منها أدوات الحفر والتحكم في البيضة أثناء العمل وطبعا حاجات كتير كانت بتبوظ وده السبب الرئيسي في التحدي مع نفسي في الحفر".

تحدى "يسري" ذاته في النحت على قشر البيض بعدما كانت تنكسر منه واحدة تلو الأخرى، قائلا: "أهوى الرسم منذ الصغر وكنت أعمل بالإمارات وشجعني صديق على الاشتراك بالمعارض المحلية واشتركت مع مجموعة من الفنانين المصريين بالمعارض هناك".

يروي "يسري"، أنه يعشق الرسم منذ طفولته لأنه يخرج طاقات جميلة من داخل الإنسان متمنيًا أن يجعل البسمة أو الانبهار يخرج الطاقة الإيجابية ليسعد بها الجميع، وأن يستطيع تدريب أي شخص على هذه الفنون وبعضها غير مكلف".

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