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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:37 ص
أبوالهول الصغير
أبوالهول الصغير
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اقتسم المتحف القومي للحضارة مقتنيات الملكة حتب حرس مع المتحف المصري بالتحرير، فلفتت مقتنياتها الأنظار بالمتحف الجديد، وحرص الزائرين على مطالعة أقدم أثاث جنائزي عرفه التاريخ، والذي عثر عليه في مقبرة الملكة المصرية.

حتب حرس هي زوجة الفرعون سنفرو، مؤسس الأسرة الرابعة بمصر القديمة، وهي والدة الفرعون خوفو صاحب الهرم الأكبر، وكان لها هرمًا مجاورًا للهرم الأكبر وهو الذي عثر فيه على مقبرتها ومقتنياتها الفريدة.

يوضح محمود نجاح، خبير الآثار، أهم المقتنيات المعروضة بمتحف الحضارة الآن هو كرسي الملكة حتب حرس، الذي صمم خصيصًا ليناسب وزنها وطبيعة جسدها، وطولها، وذلك لما لها من أهمية في مصر القديمة فكانت هي بنت الملك وزوجة الملك وأم الملك كما يعرفها المؤرخون، ولهذا حصلت على لقب بنت الإله، ولا يحصل على هذا اللقب إلا أم الملك.

ومن بين المعروضات التي لفتت الأنظار أيضًا كان أقدم نموذج لتمثال أبو الهول، وعثر عليه داخل مقبرة حتب حرس أيضًا، وهو نسخة من تمثال أبو الهول الشهير بالجيزة، ولكنها أصغر حجمًا، ويبدو وكأنه نسخة تجريبية قبل البدء في نحت التمثال الحقيقي.

يشير نجاح إلى أن مقبرة حتب حرس كانت كاملة محتفظة بجميع مقتنياتها ولم تصل إليها أيادي اللصوص، إلا أن التابوت الذي عثر عليه في المقبرة كان خاليًا، ونقل ليعرض في المتحف المصري بالتحرير.
أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)
متحف الحضارة
متحف الحضارة
متحف الحضارة
متحف الحضارة
أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)
متحف الحضارة
متحف الحضارة
متحف الحضارة
متحف الحضارة

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