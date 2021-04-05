المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

انتقد المخرج خالد يوسف، قرار وقف مسلسل الملك، الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، والذي أصبح حديث السوشيال ميديا.وكتب خالد يوسف عبر حسابه الخاص على فيس بوك: "دعوني أتخذ من وقف تصوير مسلسل الملك أحمس مناسبة لمناقشة أكثر من أمر أعتقد في أهميته وفي نهاية البوست أطرح فكرة قد تنقذ الأمر وتحله".وأضاف: "أنا ضد قرار الوقف جملة وتفصيلا لأن المنع والمصادرة هو مبدأ غير مقبول وقبوله حتى لو هناك كثيرون مستاءون من (برومو) العمل هو أمر جد خطير، ويمس أصل حرية التعبير وليس هامشها ومرفوض الوصاية على الفنون بإاسم أي مقدس وضد المنع والمصادرة من أي جهة ومع حرية المبدع في تعبيره بلا أي قيود".وتابع: "إن التوثيق التاريخي ليس غاية من غايات السينما والدراما التليفزيونية ولا واحدة من مهامها فذلك شأن المؤرخين ومعاهد البحث العلمي والرسائل الأكاديمية".وقال: "السينما التاريخية رؤية في التاريخ بوجهة نظر مبدعي العمل وغير خاضعة للمراجعة التاريخية من أحد. فليس من حق أحد أيا كان موقعه قهر إرادة المبدع وإملاء شروطه عليه متذرعا بالانضباط التاريخي، لذلك أرفض تشكيل لجنة للمراجعة التاريخية إلا إذا كان مخرج الفيلم بحاجة للاستفادة منها، لأنه يريد أن يكون أقرب لروح هذا العصر".وأضاف: "هذا العمل مأخوذ عن رواية كفاح طيبة.. هل استطاع أحد التجرؤ علي نجيب محفوظ وقال له أنت تزور التاريخ في روايتك عندما اخترعت قصة غرام للملك أحمس مع فتاة من جيش أعدائه رغم ثبوت أن الواقعة من خياله؟".وقال: "لأن الجميع يدرك أنها رواية من بنات أفكاره مستلهما فيها روح هذه الفترة وبعض أحداثها لم يقترب منه أحد بالنقد أو الشتيمة، ولو أخذنا مثالا اخر دالا ..الفيلم التاريخي الناصر صلاح الدين ..هل تكلم أحد وقال لصناع الفيلم (يوسف شاهين -نجيب محفوظ -عبد الرحمن الشرقاوي- يوسف السباعي) لماذا زورتم في تاريخ صلاح الدين واختلقتم له ابنا شهيدا ناهيك عن أحداث كثيرة واردة بالفيلم لا تمت للحقيقة التاريخية بصلة".وقال: "لذا المؤكد أن السينما لها أن تخلق أحداثا لخدمة رؤية مبدع العمل .. فإذا كان من حقها أن تختلق أحداثا.. أليس من حقها أن تتحرك بحريتها في الشكل والمظهر؟".واختتم: "لو أردنا ألا نهدر مجهود صانعي العمل واموال الدولة فمن الممكن وبتغييرات بسيطة في النص وفيما تم تصويره نتمكن من تفادي أي ملاحظات ماذا لو قلنا (المسلسل مستوحى من رواية نجيب محفوظ ويحكي من ملك كان ذات زمان في مصر أثناء احتلال البلاد من غازي همجي) ولم نحدد لا الفترة ولا اسم الملك ولا اسم المحتل.. إذا كنا لدينا اصرار أن السينما توثق أو تطبع في اذهان الأجيال صور لا تمحي خاصة في عصر اللاقراءة وهذه الفكرة قد تنقذ الاموال وتحل إشكالية غضب الرأي العام لأن إعادة مشاهد المعارك وتغيير لوك الأبطال يستلزم إعادة مشاهد كثيرة لها تكلفة باهظة".