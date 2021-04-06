«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل برواتب تصل لـ3600 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بمدينة نصر، وذلك براتب يصل إلى 3600 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة، 50 خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك للعمل 8 ساعات، وبراتب 2600 جنيه، بالإضافة إلى حافز يتراوح من 200 إلى 500 جنيه.كما يحتاج المطعم، 30 خدمة عملاء، وذلك للطلبة بنحو 4 ساعات عمل، وذلك براتب 1150 جنيه، بالإضافة إلى حافز.ويطلب المطعم أيضا، 100 عضو فريق، وذلك براتب 3040 جنيه، و10 سائق درجة أولى أو ثانية، براتب 3600 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالمطعم، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وحافز، وتدريب مدفوع الأجر.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، والتواصل مع المدير المسئول أحمد أبو العزم.