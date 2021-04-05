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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تراكم القمامة على قضبان القطار بشبرا.. والأهالى يطالبون بالتدخل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:33 م
تراكم القمامة على
تراكم القمامة على قضبان
حسام عسل
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شهدت منطقة الشارع الجديد بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية تراكم وانتشار القمامة بالشوارع وعلى قضبان السكك الحديدية في مشهد أثار استياء سكان المنطقة وطالبوا بتدخل المسؤولين لإنهاء الأزمة ورفع القمامة خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

قال محمد رشاد أحد سكان المنطقة أن القمامة أصبحت تسيطر على مختلف المناطق والشوارع الرئيسية وحتى السكك الحديدية أصبحت مغطاة ببؤر القمامة ولا يوجد تحرك ملحوظ من قبل مسؤولي الحي.

من جانبه اقترح آخر يدعى حسن بأن يقوم الأهالي بإنهاء هذا الشكل السيئ ورفع القمامة بالجهود الذاتية بجمع التبرعات حتى لا يتم تأخير رفعها أكثر من ذلك خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم.
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان
تراكم القمامة على قضبان

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