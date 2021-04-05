تراكم القمامة على قضبان القطار بشبرا.. والأهالى يطالبون بالتدخل

شهدت منطقة الشارع الجديد بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية تراكم وانتشار القمامة بالشوارع وعلى قضبان السكك الحديدية في مشهد أثار استياء سكان المنطقة وطالبوا بتدخل المسؤولين لإنهاء الأزمة ورفع القمامة خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.قال محمد رشاد أحد سكان المنطقة أن القمامة أصبحت تسيطر على مختلف المناطق والشوارع الرئيسية وحتى السكك الحديدية أصبحت مغطاة ببؤر القمامة ولا يوجد تحرك ملحوظ من قبل مسؤولي الحي.من جانبه اقترح آخر يدعى حسن بأن يقوم الأهالي بإنهاء هذا الشكل السيئ ورفع القمامة بالجهود الذاتية بجمع التبرعات حتى لا يتم تأخير رفعها أكثر من ذلك خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم.