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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

ختام فعاليات مبادرة عودة الفن بالفلكلور الشعبى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:31 م
فعاليات مبادرة عودة
فعاليات مبادرة عودة الفن
شيماء حمودة
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عقب أسبوع من الفعاليات الفنية التي شهدتها مدينتي شرم الشيخ ودهب بأيادي شبابية ذات موهبة طعمت بالفن الفلكلوري والتراثي، اختتمت فعاليات مبادرة عودة الفن بمحافظة جنوب سيناء.

قال كريم نوار مؤسس المبادرة، ان الحفل الختامي تضمن عروض فنية من الفن الشعبي ورقص التنورة، وعرض حكي لحكاية بنت علاوة على باقة من الأغاني الفنية التراثية.

تابع نوار، أن المبادرة تشمل ورش عمل للحرف اليدوية، حفلات غنائية وفلكلور، حملات توعوية، مسابقات، حملات تنظيف شواطىء مدينة دهب، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتاحة أمام المشاركين بالمجان دون أي مقابل مادي.

أشار إلى أن مثل هذه الوجوه الشابة تحتاج لمثل هذه المبادرات لاتاحة فرصة لدعمهم وتقديمهم للجمهور وهو ما تسعى مبادرة عودة الفن لتحقيقة، كما أن المبادرة في دورتها الثانية بفعالياتها وأنشطتها هي جزء من حلم كبير يسعى نوار لتحقيقه وهو تنظيم مهرجان جنوب سيناء الدولي للثقافة والفنون ليتطلع انطلاقه اخر عام ٢٠٢١، ليجذب أنظار الجميع لمدينة ذات بعد تراثي وثقافي فريد.

طالب بدعم الفنانين للمواهب للشابة التي تدعمها وتقدمها المبادرة ومنحهم من خبراتهم الفنية ذات الثقل، وهذا سيدعمهم ويعمل على تنشيط السياحة بتواجدهم ولهذا فان فعاليات الدورة الأولى والثانية من المبادرة لن يطلق عليها فنان محدد وهي باسم مدينة دهب.
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن
فعاليات مبادرة عودة الفن

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