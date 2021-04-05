«التعليم» تعلن تجهيز موقع جديد لـ«EST» يوفّر خدمات إضافية للطلاب

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم حاليا تجهيز موقع جديد للـEST يوفّر خدمات إضافية للطلاب.وأعلنت الوزارة، انه سوف يتم إطلاق الموقع مساء غد الثلاثاء ٦ أبريل وسيتم تمديد التسجيل لدورة مايو حتى يوم الخميس ١٥ أبريل، كما سيكون التسجيل لدورة يونيو مفتوحًا في نفس الوقت.كما سيقوم مجلس إدارة الـEST بإعلام الطلاب عن فتح باب التسجيل عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.