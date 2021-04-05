«الصحة»: 177 ألفًا تلقوا لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تلقِّي 177 ألفًا من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد حتى الآن من إجمالي ٩٢٨ ألف مواطن سجلوا للحصول على اللقاح.وأوضح أنه تم إرسال رسائل نصية لـ ٣٢٥ ألف مواطن لتلقى اللقاح في مراكز لقاح كورونا المنتشرة بالجمهورية.وأشار إلى أنه تم التوسع في أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا، حيث تم زيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ٤٠ مركزًا ثم تمت زيادتها لـ١٣٩ مركزًا مارس الماضي.وأضاف "مجاهد" أنه تم مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً يوميًا.