براتب لـ3600 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن لشركة بالجيزة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، براتب يصل إلى 3600 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.وحددت الشركة مواقع العمل في، الشيخ زايد، التجمع الخامس، مدينة الإنتاج الإعلامي، المعادي، ومصر الجديدة.على أن يتراوح الراتب من 2500 جنيه، إلى 3600 جنيه، ويحدد بحسب الخبرة والكفاءة وموقع العمل.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 13 شارع عبد المجيد بدوي، العمرانية، الجيزة، والتواصل مع المدير المسئول محمد ثروت، أو ضياء محمد