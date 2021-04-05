النيابة تنتهي من التحقيق مع حسن شاكوش

انتهت نيابة مدينة نصر الجزئية، من التحقيق مع المطرب حسن شاكوش، في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، الخاصة باتهامه بافتتاح كافية في مدينة نصر دون ترخيص.وكانت الأجهزة الأمنية أغلقت أمس الأحد "كوفي شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين أن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي شوب.وبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.