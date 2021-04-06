«الصحة» تطالب المدخنين بالتوجه لعيادات فحص الأمراض المزمنة

طالبت وزارة الصحة والسكان، المدخنين بالامتناع عنه، حيث إنه يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وأوضحت أنه عليهم التوجه إلى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المتوفرة في بكل محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانًا للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.ولفتت إلى أنه يمكن للمواطنين معرفة مكان العيادة الأقرب لهم من خلال تطبيق صحة مصر.نسخة أندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة آيفونhttps:apple.co3gURgYJ