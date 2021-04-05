«الصحة» توجه عدة نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للسيدات الحوامل للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الحمل.وطالبت الوزارة خلال "إنفوجراف" عبر حسابها على "فيسبوك" السيدات الحوامل بضرورة تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية التي تقوي صحة الجنين وتحميه من الأمراض.وأشارت الوزارة إلى أنه من الضروري متابعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا خاصة خلال فترة الحمل.