«مجاهد» يناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

ناشد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للأعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين؛ للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية أن العمل جار على قدم وساق في تطعيم المواطنين الذين سجلوا للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك http:www.egcovac.mohp.gov.egوأشار مجاهد إلى أنه اللقاحات متوفرة الآن في مصر، وجار وصول دفعات جديدة من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة أندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة ايفونhttps:apple.co3gURgYJ