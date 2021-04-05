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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:03 م
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
المنيا ـ على حسين
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قام أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب المنيا، الإثنين، بجولة تفقدية بحي شرق المدينة؛ لدراسة وبحث طلب شركه الغاز الطبيعي في عبور خط الغاز من شارع الجلاء أسفل طريق مصر أسوان وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد لتغذية حى شرق المدينة بالغاز الطبيعي وضبط خلال جولته مخالفة استئناف أعمال تعديل دون ترخيص في وحدة سكنية بإحدي العمارات السكنية.

رافق رئيس المركز خلال جولته نائبه محمد عبدالغنى وجمال عبدالمسيح، رئيس حى شرق المدينة حيثُ تفقد مسار خطوط الغاز للوقوف على بحث طلب شركه الغاز في عبور خط الغاز من شارع الجلاء أسفل طريق مصر أسوان وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد للتغذية حي شرق المدينة بالغاز الطبيعي ودراسة التحويلات المرورية المطلوبة خلال فترة العمل تمهيدًا لعقد مؤتمر مع الجهات الأمنية والمعنية لبدء تنفيذ تلك المرحلة التي حددتها شركه الغاز.

وخلال جولته الميدانية بشوارع المدينة، ضبط رئيس المركز مخالفة استئناف أعمال تعديل بدون ترخيص في وحدة سكنية بالدور الأرضي للعمارة رقم 5 بمساكن المصرف البحري، ووجه مسؤول الإشغالات ومسؤول الحى والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)
رئيس مركز ملوي يوجه بإزالة مخلفات شوارع المدينة (صور)

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