غدًا.. بدء تطعيم العاملين بالسياحة ضد كورونا في جنوب سيناء والبحر الأحمر

أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم البدء في تطعيم العاملين في مجال السياحة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر غدا.وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية، أن التطعيم لكافة العاملين في السياحة جاء في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين العاملين في السياحة مع اقتراب فصل الصيف وبدء موسم السياحة في مصر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة أندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة آيفونhttps:apple.co3gURgYJ